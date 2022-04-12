Birçok şehir nisanda beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Birçok şehirde kar yağdı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmaya uğraşıyor.

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ÇANKIRI

Çankırı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı öğle saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı ile şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü, Ilgaz Dağı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

YOZGAT

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, havanın ani soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı.

AKSARAY

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde ve Helvadere beldesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kısa sürede beyaza bürünen şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Belediye görevlileri kar temizleme çalışması yaptı.

“AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇMIŞTI”

Güzelyurt’ta oturan Yıldıray Yasal isimli vatandaş, “12 Nisan gününe kar sürpriziyle uyandık. İlçemizde ağaçlar çiçek açmıştı. Bu kar ve soğuk havayla meyve çiçekleri de döküldü. Allahın rahmetine bir şey diyemeyiz. Nisan ortalarına yakın yağan bu kar bereketin işareti. Güzelyurt ilçesinde hayat bu şeklide devam ediyor. Kar yağışı ister istemez vatandaşlarımızı da zorluyor. Bu mevsimde dahi sobalarımızı yakıyoruz. Her taraf sisli ve karlı bir hava mevcut” dedi.

ORDU

Ordu’nun en önemli turistlik merkezlerinden birisi olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da nisan ayının ikinci haftasında kar yağışı ile eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylada çekilen fotoğraflar, doğa harikası olan güzelliği gözler önüne sererken, hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü.

TRABZON

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de dün hava sıcaklığı 12-13 derece seyrederken, gece sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sabah Uzungöl sakinleri beyaz örtü ile uyandı.



TUNCELİ

Kar yağışı, Tunceli'de de kendisini gösterdi. Yetkililer, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BAYBURT

Bayburt’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü şehirde, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

BOLU

Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

ERZİNCAN

Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

KASTAMONU

Kastamonu’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlatırken, beyaza bürünen yollar havadan görüntülendi.

ANTALYA

Turizmin başkenti Antalya’da kar yağışı ile Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu.

Fotoğraflar: İHA-DHA