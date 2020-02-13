Ankapark metal tarlasına dönüştü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Başkente yılda 10 milyon turist getirecek, Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz” vaadiyle milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark geçen gün kapatılmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, SÖZCÜ'nün duyurduğu ‘”Ankapark'a kilit'” haberini değerlendirdi ve ortaya çıkan zararın Melih Gökçek tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı.

“750 MİLYON DOLARLIK METAL TARLASI”

“Yönetenler bilimi, tekniği ve aklı rehber edinemezlerse Ankapark gibi sonuçlarla daha çok karşılaşırız'” diyen Candan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ankapark AOÇ kanuna ve Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı bir şekilde inşa edildi. Mutlak tarım alanı olan bir yerde yapıldı. Ankara'nın kara deliği oldu. Bir metre bile metro yapamayan Gökçek, 750 milyon dolara metal tarlası yaptı.

* Buranın kendi maliyetinin karşılayabilmesi için giriş ücretinin 50 lira olması ve yılda 18 milyon kişinin ziyaret etmesi gerekiyordu. Zarar eder, kapanır dedik dinlemediler. İşçilerin maaşı bile ödenemedi halk gitmedi ve kapandı.

* Ankapark derhal tasfiye edilmeli ve kamu zararı Gökçek'ten alınmalı. Oradaki oyuncakları Anadolu'ya göndersinler, Anadolu çocukları oynasın. Gökçek hakkında yeniden suç duyurusunda bulunuyoruz. Gökçek mahkeme karşısına çıkana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz.