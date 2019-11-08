Anne karnında bebek gelişimi nasıl olur?

Anne karnında bebek gelişimi nasıl olur?

Döllenme genellikle, son adet döneminizden yaklaşık 2 hafta sonra meydana gelir. Sperm yumurtaya nüfuz ettiğinde, diğer spermlerin girmesini önlemek için etrafındaki protein kaplamasında değişiklikler meydana gelir. Döllenme anında bebeğinizin cinsiyeti de dahil olmak üzere bebeğin genetik yapısı tamamlanır. Peki, anne karnında bebek gelişimi nasıl olur?

Döllenmeden sonraki 24 saat içerisinde yumurta hızla hücrelere bölünmeye başlar. Yaklaşık 3 gün boyunca fallop tüpünde kalır. Döllenmiş yumurta fallop tüpünden yavaşça geçerken uterusa bir sonraki işinin endometriyuma yapacağı yer olan uterusa bölünmeye devam eder. Blastosit endometriyum ile temas ettiğinde, hormon değişimi blastositin bağlanmasına yardımcı olur. 3 hafta içinde, blastossit hücreleri sonuçta küçük bir top veya embriyo oluşturabilir. Böylelikle bebeğin sinir hücreleri oluşmaya başlar. Gelişmekte olan bebeğinizi hamileliğin 8. Haftasına kadar embriyo olarak adlandırılır. 8. Haftadan sonra gelişmekte olan bebeğinize fetüs adı verilir.





İşte anne karnında bebek gelişimi…

BEBEĞİN ANNE KARNINDA BÜYÜME AŞAMALARI

1.AY

Döllenmiş yumurta büyüdükçe, etrafında yavaş yavaş sıvı ile doldurulan su geçirmez bir kese oluşur. Plesanta da gelişir. Plesanta besinleri anneden bebeğe aktaran ve atıkları bebekten arındıran yuvarlak yassı bir organdır.

2. AY

Bebeğinizin yüz özellikleri gelişmeye devam eder. Her bir kulak başın cildinin küçük bir katı şeklinde başlar. Sonunda kollara dönüşen küçük tomurcuklar ve bacaklar oluşur. El ve ayak parmakları ve gözler de oluşuyor.

3. AY

3. ayın sonunda bebeğinizin tamamen oluşur. Tüm organlar ve ekstremiteler fonksiyonel olmak için olgunlaşmaya devam edebilir. Dolaşım ve idrar sistemleri çalışıyor ve karaciğer safra üretiyor.

4. AY

Bebeğinizin kalp atışı iyice duyulmaya başlar. Parmaklar ve ayak parmakları tanımlanmıştır. Göz kapakları, kaşları kirpikler, tırnaklar ve saçlar oluşur. Dişler ve kemikler yoğunlaşır.

5. AY

Bebeğinizin hareket ettiğini hissetmeye başlayabilirsiniz, çünkü kasları gelişiyor ve egzersiz yapıyor. Bebeğin sırtları, omuzları lanugo adı verilen yumuşak, ince bir saçla kaplıdır. Bu tüyler bebeğinizi korur ve genellikle bebeğin doğumundan bir hafta sonra dökülür.

6.AY

Bebek nabzı hareket ettirerek veya arttırarak seslere cevap verir. Bebek hıçkırdığında sarsıntı hareketlerini hissedebilirsiniz.

7. AY

Bebeğinizi olgunlaşmaya ve vücut yağ rezervlerini geliştirmeye deva edecektir. İşitme duyusu tamamen gelişir. Pozisyonunu sık sık değiştirir ve ses ve ışık olmak üzere uyaranlara yanıt verir.

8. AY

Bebeğinizin daha fazla tekme attığını fark edebilirsiniz. Bebeğin beyni hızla gelişmeye devam eder, bebeğiniz görebilir ve duyabilir.

9. AY

Bebeğinizin refleksleri koordine olur, böylece göz kırpıp kapatabilir, başını çevirebilir, sıkıca kavrayabilir ve seslere, ışığa ve dokunmaya yanıt verebilir.