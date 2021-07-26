Anne-kız birlikte mezun oldu

Yaşar Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde; uzun yıllar avukatlık yapıp emekli olan Rüyam Ağaoğlu, deniz ve tekne tutkusuyla okumaya başladığı Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü’nü bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak annesiyle meslektaş oldu. Mezuniyet törenine birlikte katılan anne-kız, üniversitede birlikte geçirdikleri iki yılı ve gelecek hedeflerini anlattı.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

3. üniversitesini birincilikle bitiren Rüyam Ağaoğlu, “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993’te mezun oldum. Öğrenciyken TBMM Hukuk Müşavirliği’nde çalıştım, bir süre serbest avukatlık yapıp sonrasında devlet memuru olarak belediye avukatlığı yaptım. Memuriyetten istifa edip serbest avukatlık ve ardından şirket avukatlığı ile meslek hayatımı sürdürüp emekli oldum. Okumak ve öğrenmek ilgi alanlarım; yüzmek, bisiklet ve deniz ile tekne de hobilerim. Tarih merakım nedeniyle Açık Öğretimde de Tarih Bölümü’nü bitirdim. Denizciliği öğrenmek için de akademik eğitimin faydalı olacağını bildiğimden okul arayışına girdim. Kızım Yaşar Üniversitesi’nde okuduğu için 2018 yılında tekrar Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü’nde eğitime başladım” dedi.

“HAYALİMİ HAYATA GEÇİRDİM”

Ağaoğlu, “Çocukluğumda arkadaşlarıma denizi ve bir gün teknemin olacağını anlatırdım. Çalışma hayatına noktayı koyunca yıllardır sırasını bekleyen bu hayalimi hayata geçirdim. 2016 yılında ne yazık ki kızımı kaybettim, o süreçte teknem ve deniz benim için sinerji oluşturdu. Ünivesitede denizcilikle ilgili çok değerli bilgiler edindim. Genç sınıf arkadaşlarım bana ayrı bir enerji verdi. Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim” diye konuştu.

Dide Irmak da “Annemle arkadaş gibi bir ilişkimiz var. Arada beraber öğle yemeklerine gidiyorduk. Evde unuttuğum bir şey olunca arayıp ‘gelirken getirsene anne’ diyordum. Annemin avukat olması, okurken bana rahatlık da sağladı. Çünkü bir konuda sorun yaşadığımda evde özel hocam varmış gibi oluyordu” ifadelerini kullandı. (İHA)

