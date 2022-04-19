Annesi bulanamayan yavru ayı korumaya alındı

Hakkari'de bir vatandaş, bitkin halde bulduğu ayı yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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Çukurca ilçene bağlı Gündeş köyü mevkiinde bitkin halde bulunan ayı yavrusunu gören Adil Yakın, bir süre hayvanı besledikten sonra DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü.



Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı.

Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ayı yavrusu, bakımının yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. (İHA)