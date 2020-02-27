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Atakan Kayalar için iğrenç ifadeler kullanan kişiye İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu
Atakan Kayalar için iğrenç ifadeler kullanan kişiye İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu
Okuduğunu söylediği kitaplarla Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya üzerinden iğrenç ifadeler kullanan Erkan Naldemirci hakkında İstanbul Barosu suç duyuru yaptı.
Can ÖZÇELİK
Yaşam 27 Şubat 2020 - 12:04

Şikayet dilekçesinde Erkan Naldemirci'nin Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımların “Çocuk istismarını teşvik edici” ifadeler olduğu vurgulandı.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek tarafından, İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde Erkan Naldemirci'nin “Tehdit”, “Suçu övme” ve “Hakaret” suçlarından cezalandırılması istenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Atakan ile ilgili çirkin ifadeler kullanan Naldemirci hakkında Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Naldemirci, dün gözaltına alınmış ve Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Naldemirci, suçlamaları kabul etmişti. Söz konusu kişi haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İŞİNDEN KOVULDU

Özyeğin Üniversitesi de skandal ifadelerin ardından Naldemirci’nin işine son verildiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 12:29 - 27.02.2020
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