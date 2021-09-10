‘Atık sular Eğirdir Gölü’ne karıştı’ iddiası

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında kanalizasyon borusunun patladığı ve atık suların göle karıştığı iddia edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, ortaya çıkan görüntünün vahşet olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabah saatlerinde Altınkum plajında yürüyüş yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kötü kokuların gelmesi üzerine gittiği bölgede şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştı.

Kesici, plajın üst kısmında bulunan atık su terfi istasyonunun borusunda meydana gelen patlak nedeniyle çıkan atık suların Eğirdir Gölü’ne karıştığını iddia etti. Bu görüntüyü cep telefonu ile de kaydeden Kesici, yaşanan manzaranın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Yaşanan olay sonrasında belediye ekipleri dozer yardımıyla plajda çalışma yaptı.

“GÖLDE VAHŞET”

Erol Kesici, “İki mahallenin atıkları bir yerde toplanıyordu, kum altı borularla göle boşaltıldığını 20 yıl önce tespit etmiştik ve ‘bundan sonra verilmeyecek’ denilmişti. Ama bugün gördüğüm manzara gerçekten beni çok üzdü. Bu su tamamen kokan, kanalizasyon suyu. Renginden de belli. Gölümüz içme su kaynağı ve stratejik öneme sahip. Isparta buradan içme suyu almakta. Buranın 10 kilometre ilerisinde pompa var. Ayrıca burası plaj. Burada çocuklar göle girmekte. Zaten gölün çekildiğini, kuruduğunu biliyoruz. Kuruyan gölde bu tür kirlilikler vahşet” dedi.

“Boru patladı” gibi bir mazeretin kabul edilemeyeceğine değinen Kesici, “Peki bu borunun burada ne işi var? Orada bir arıza varsa vidanjörle götürülemez mi? Çok üzücü ve beni hüsrana uğratan bir durum. Güvenmiştik ama plajdaki Marmara’daki müsilaj gibi yapıların oluşması zaten bizde bir kuşku uyandırıyordu. Onun takibindeydik” diye konuştu.

“HER YERE BAKTERİ YAYILACAK”

Plaj bölümündeki kanalizasyon borularının tamamen kaldırılması gerektiğini kaydeden Dr. Kesici, vatandaşların plajda göle girdiğini ve durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Kesici, “İstasyonunun göle derin deşarj yapılan borularının kaldırılması gerekiyor. Altyapıyı geliştirsinler daha güzel sisteme uğraşsınlar. Oradaki kumların ıslaklığıyla taşınması gerekir. Orada daha çok bakterilerin üremesine neden olacak. Her yere bakteri yayılacak. Köpeğin su içtiğini gördük. O dışkısını başka yere bırakacak. Bu çağda çok ilkel bir durum. Bu borunun burada ne işi var?” ifadelerini kullandı. (İHA)

