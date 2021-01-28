Avrupalı sevgiliye Türk çiçeği

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hâlâ çiçek tedarikçisi konumunda.

70 MİLYON DAL, 7 MİLYON DOLAR

14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya’dan 27 Avrupa ülkesine 70 milyon dal çiçek gönderildi. TIR ve havayoluyla gönderilen çiçeklerden ülke ekonomisine 7 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin çiçek ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Yeter, “14 Şubat Sevgililer Günü için 70 milyon dallık 7 milyon dolar değerinde çiçek ihraç ettik. Dünya vazolarını süslediğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bu yıl da en çok kırmızı karanfil tercih edildi” dedi.

Karanfil pazarın yüzde 80’ine hakimken yüzde 10’unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10’luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor. (DHA)