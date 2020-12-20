Aydın’da zorlukları kadınlarımızla omuz omuza verip aşıyoruz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, “Topuklu Efe” lakaplı CHP'li Özlem Çerçioğlu, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını yanıtladı. Çerçioğlu, salgının Aydın'da en çok esnaf ve çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti, şehrin sorunlarına “Kadın gözü ile” baktığını söyledi:

KADIN BAKIŞI: Kentin ihtiyaçlarına bir kadın bakış açısıyla bakıyorum. Aydın'a bir kadın gözüyle bakmanın kolaylığını yaşıyorum. İşe alımlarda eşit adaylar arasında kadınlar tercih edilir. Halk otobüslerimizi (Sarı Civcivleri) kadınlarımıza emanet etmeye başladık. Kooperatifleşmek isteyen bütün kadınlarımıza hem kurulum aşamasında hem de daha sonrasında tam destek veriyoruz. Kadın kooperatiflerinin ürünlerini Halk Ege Et'te satarak onlara yeni bir pazar açıyoruz. Üretici pazarlarından sadece Çakırbeyli'de 150 kadınımız evlerinde ürettiklerini satarak ev ekonomilerine destek oluyor. Kadınlarımız ekonomik özgürlüklerini ellerine aldı.

AYDIN'I KADINLAR YÖNETİYOR: Kente estetik anlamında da baksanız, temizlik anlamında baksanız da kadın gözünün avantajları var. Kenti asıl yaşayan kadınlardır. Erkek mevkidaşlarımdan farklı bir bakış açısına sahibim. Kente bazen bir büyükşehir belediye başkanı olarak bakıyorum, bazen anne gözüyle bakıyorum, bazen de kadın olarak bakıyorum. Kadınlar nüfusun yüzde 50'sini oluşturuyor ve Aydın'ı da kadınlar yönetiyor. Geçim derdine düşmüş bir kadının kız çocuklarını okutmaya çalışması da zor. Zeytin ağacından zeytin toplamak da zor, pamuk tarlasında çalışmak da… Beslediği koyunlarına tüm gününü ayıran bir kadının yaptığı iş de zor. Biz Aydın'da zorlukları kadınlarımızla omuz omuza vererek aşıyoruz. Gelecek güzel günleri umutla bekliyoruz.

14 GÜN SÜREYLE TAM KAPANMA OLMALI

Pandemi döneminde hükümetten belediye olarak bir ek destek almadıklarını belirten Çerçioğlu: “Biz pandemiye karşı ilk tedbir alan kurumlardan biriyiz. Maske, mesafe ve hijyene uyuyoruz, sosyal mesafeye uyum çok önemli. Ancak virüsün önüne geçebilmek için uzmanların da söylediği gibi sosyal iletişimi kesecek en az 14 günlük tam kapanma gerektiği fikrini destekliyoruz” dedi.

Çiftçilerimiz feryat ediyor!

TRAKTÖRLERE HACİZ: Aydın ekonomisi tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi üzerine kurulu. Artan kurla birlikte girdi maliyetleri artınca çiftçimiz zor durumda. Her gün traktörüne haciz gelen çiftçilerin feryatlarını işitiyoruz. Turizmde ise yabancı turistin gelmemesinden dolayı gelirlerindeki radikal düşüş, sadece Aydın'ı değil Türkiye ekonomisini etkiledi. Bu noktada sadece iş yerlerini değil çalışanları da düşünmek gerekiyor. Ekonomideki darboğaz ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı da esnafımız iş yapamaz durumda. Belediye olarak sürecin yaralarını kapatabilmek için ekstra yardımlar başlattık.