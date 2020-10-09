Zuhal Topalla Sofrada’nın yarışmacısı Ayten Çayırdere neden öldü?

AYTEN ÇAYIRDERE NEDEN ÖLDÜ?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, vefat eden yarışmacı Ayten Çayırdere ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Instagram hesabından açıklamada bulunan ünlü sunucu, “Bu hafta yayınlanacak bölümlerimizde yarışan kayınvalidelerimizden Ayten Çayırdere geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ayten anneye rahmet, ailesine sabır dileriz. Kendisini sevgi ile anıyoruz” dedi.
AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.