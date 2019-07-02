Badem, dünyanın en popüler ağaç fındıkları arasındadır. Yüksek derecede besleyicidirler ve sağlıklı yağlar, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindirler. Şimdi, bademin sağlık üzerinde kanıtlanmış sağlık yararlarından bazılarını gözden geçireceğiz... Bademin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Bademler, tekli doymamış yağ asitleri (MUFA’lar), çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA’lar) ve diyet lifi gibi besinler bakımından zengindir. Ayrıca mineral ve vitamin kaynağıdır. Bunlar arasında kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, bakır, demir, çinko, manganez, tiamin, B vitamini, E vitamini ve çeşitli bitki besinleri bulunur. Peki, Bademin faydaları nelerdir? Merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BADEM HAKKINDA

badem, çoğu zaman fındık olarak sınıflandırılmasına rağmen, aslında badem ağacının (Prunus dulcis) meyvesinden elde edilen tohumdur. İran, Suudi Arabistan , Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi yerlerde de yetiştirilir. Bademlerin tadı tatlıdan acıya kadar değişebilir. Tatlı bademler yenilebilirken, acı olanlar yemeklere lezzet katmak için kullanılan yağ yapımında kullanılır.

BADEMİN BESİN DEĞERLERİ

28 gram bademde aşağıdakiler bulunur:

161 kalori

6.1 gram karbonhidrat

5.9 gram protein

13.8 gram yağ

3,4 gram lif

7,3 miligram E vitamini

0.6 miligram manganez

57 miligram magnezyum

0,3 miligram riboflavin

136 miligram fosfor

0,3 miligram bakır

73.9 miligram kalsiyum

1 miligram demir

197 miligram potasyum

0,9 miligram çinko

0,9 miligram niasin

Ek olarak, bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum bulunur.

BADEMİN FAYDALARI

Bademin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı bir beyin

Bademler riboflavin ve L-karnitin içeriğindeki yüksek içeriği nedeniyle en çok tercih edilen beyin gıdalarından biridir. Bu iki madde bilişsel azalmayı önler ve beyindeki enflamatuar süreçleri azaltarak sağlıklı nörolojik aktiviteyi destekler.

Cilt sağlığını iyileştirir

Badem, serbest radikallerle savaşan ve enflamasyonu azaltan, cildinizi sağlıklı ve genç koruyan harika bir E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bademlerin yüksek miktarda epicatechin, catechin, quescetin, isorhamnetin ve kaempferol içerdiğini gösterdi; Bu maddelerin hepsi UV ışınları, kirlilik ve cildinizdeki zayıf beslenmenin sonucunda oluşan zararla mücadele edebilecek antioksidanlardır. Yine bu maddeler cilt kanseriyle savaşır ve önler.

Sindirime yardımcı

Badem harika bir lif kaynağıdır. Bir avuç badem yemek ya da bir bardak badem sütü içmek gastrointestinal sisteminizin hareket etmesini sağlayabilir ve kabızlığı önleyebilir. Badem ayrıca bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterileri de teşvik edebilir. Bu, yemeğinizi sindirmenize ve hatta hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olabilir.

Sağlıklı hücrelere sahip olmak için

Badem, sadece sağlıklı yağlar ve protein değil, aynı zamanda antioksidanlar bakımından da zengindirler. Bu bitki bileşikleri, hücrelerinizi oksidasyona ve erken yaşlanmaya karşı koruyabilir.

Kolesterolü düşürür

Badem, kolesterolü doğal olarak düşüren en iyi yiyeceklerden biridir . Araştırmalar badem yemenin LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürebildiğini gösteriyor.

Düşük kan basıncı

Badem, kan basıncının düşmesine yardımcı olan magnezyum bakımından zengindir. Araştırmalar kanınızdaki magnezyum seviyesinin düşük olmasının sizi yüksek tansiyon riski altına sokabileceğini göstermektedir.

Kemik sağlığını geliştirir

Bademde bulunan birçok mineralden biri olan fosfor, osteoporoz gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını da önlerken, dişlerin ve kemiklerin dayanıklılığı ve gücü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Enerji üretimini artırır

Bademlerde bulunan bakır, riboavin ve manganez metabolik hıza ve enerji üretimine yardımcı olur.

Gebelik için etkili

Badem, folik asit bakımından zengindir ve bebeklerde doğum kusurlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, doku ve hücre oluşumunun sağlıklı bir şekilde büyümesini de sağlar.