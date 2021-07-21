Baloncunun yürekleri burkan mezarlık ziyareti

Yürekleri burkan olay Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. O baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı.

Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına ‘Çocuğunu gönder vereyim’ dedi.

“ÇOCUĞUM GELEMEZ….”

Kadının, ‘Çocuğum gelemez mezarlıkta’ deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı. Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

O ANLARI ANLATTI

20 yıldır ilçede balon satan ve ‘Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum’ diyen Sait Kocatepe o anları şu sözlerle anlattı:

* Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arefe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı.

* Bundan çok etkilendim ve arefe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım.

* Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. (İHA)