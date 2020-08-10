Baobab yağı faydaları nelerdir? Baobab yağı neye iyi geliyor?

Baobab yağı, baobab adlı bir ağaç türünün yine aynı isimli meyvesinden ayıklanan tohumlarının soğuk pres yöntemiyle elde edilen bitkisel bir yağdır. Özellikle cilt bakımına fayda sağlayan besinler ve minerallerle dolu olan baobap yağı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Baobab yağının faydaları nelerdir? Baobab yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

Afrika ve Asya’da, özellikle tropikal bölgelerde yetişen babobab ağacının meyvesinin tohumlarında A, C, D, K ve E vitamini ve mineraller oldukça zengin olarak bulunur. Aynı zamanda yağ asitleri (Omega 3, 6 ve 9) kalsiyum, alfa ve beta karotenler, uronik asit, tanenler ve fitosteroller bakından da önemli bir kaynak olan baobab yağının faydaları nelerdir? Baobab yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BAOBAB AĞACI VE YAĞI HAKKINDA

Baobab ağacı yerli bir Afrika ağacıdır ve bazı eski Afrika şiirinde ve folklorunda önemli yeri vardır. Yaklaşık 6000 yıllık bir ömrü olan görkemli bir ağaçtır ve ruhların bu ağacın içinde yaşadığına inanılmaktadır. Özellikle kurak mevsimde sahip olduğu besinlerle dolu meyveleri nedeniyle ‘Hayat Ağacı’ olarak da bilinir. Baobab, dünyadaki en besleyici olanlardan biri olduğuna inanılan bir meyve üretir. Bu meyveden üretilen toz, dünyadaki diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir. Baobab yağı da bu meyvelerden elde edilir. Yağ sarımsı veya altın renklidir ve hafif fındık kokusu na sahiptir. Afrikalı kadınlar bu yağı yüzlerce yıldır doğal bir güzellik yöntemi olarak kullanmışlardır.

BAOBAB YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Baobab yağının insan sağlığı açısından fadalarından bazıları şunlardır:

– Cildi serbest radikallerin hasarından korur.

– Cildi nemlendiren en önemli yağdır.

– Ciltteki yaşlanma belirtilerini hafifletir.

– Düzenli kullanımında cilde ışıltı ve parlaklık sağlar.

– Cilt hücrelerinin gençleşmesini sağlar.

– Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle sivilce ve yaralardan kalan izleri yok etmede yardımcıdır.

– Cildi aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan korur.

– Yara iyileşmesini destekler.

– Egzama, güneş lekeleri ve sedef hastalığı gibi bir dizi cilt bozukluğuna da yardımcı olabilir.

– Gözaltı torbalarını yok eder.

– Hızlı kilo alıp vermek ve hamilelikte oluşan cilt çatlaklarına iyi gelir.

– Ameliyat sonrası yara izlerini yok eder.

– Ağrılı ve iltihaplı diş etlerini yatıştırır.

– Diş eti enfeksiyonuna iyi gelir.

– Dudak çatlaklarına iyi gelir.

– Saç derisinin beslenmesini sağlar.

– Saç köklerini güçlendirir.

– Kuru ve mat saçlara canlılık kazandırır.

– Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Yağ harici olarak uygulandığında ciddi bir yan etkisi belirtilmemiştir. Ancak hamileyseniz, emziriyorsanız, ilaç alıyorsanız veya tıbbi bir durumunuz varsa baobab yağını kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışın.