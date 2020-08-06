Aynısefa yağı faydaları nelerdir? Aynısefa yağı neye iyi geliyor?

Çiçeği genellikle turuncu renkte ve papatyayı andıran aynısefa (Calendula officinalis), Asteraceae ailesi içinde yer alan bir bitkidir. Akdeniz Bölgesine özgü aynısefa killi toprağın, kumlu arazinin olduğu her yerde yetişebilir. Çiçekleri hemen hemen her cilt problemi için kullanılan aynısefa yağının faydaları nelerdir? Aynısefa yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Aynısefa yağı uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir yağdır. Merhemlerde, balsamlarda, losyonlarda veya dudak balsamlarında sıklıkla kullanılan yağ pek çok önemli sağlık yararına sahiptir. Genellikle çürükler, yaralar, egzama veya diğer cilt iltihapları için kullanılan aynısefa yağı, mantar önleyici, antienflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Şimdi, aynısafa yağının faydaları nelerdir? Aynısefa yağı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

AYNISEFA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Aynısefa yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Mide ağrılarını hafifletir.

– Gastrit ülser ve reflü gibi sorunların tedavisinde yardımcı olur.

– Adet dönemimdeki ağrıları azaltır.

– Hemoroide (basur) iyi gelir.

– Vücutta bakteri ve enfeksiyon gelişimini önler.

– İdrar söktürücü özelliği vardır.

– Sindirim sistemini rahatlatır.

– Tırnak mantarını tedavi eder.

– Saçlara bakım yapar.

– Kuru kafa derisini nemlendirir.

– Kuru ciltleri nemlendirir.

– Cilt yaralarına iyi gelir.

– Sivilce ve aknelere karşı etkilidir.

– Güneş yanıkları için etkilidir.

– Ciltte kaşıntı, kızarıklık, hassasiyet ve şişme gibi sorunları gidermek için yardımcı olur.

– Küçük kesikleri iyileştirir.

– Varislere fayda sağlar.

– Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

– Cilt üzerinde meydana gelen morlukları azaltır.

– Ciltteki kollajen üretimini artırır.

– Bebek bezinin neden olduğu pişikleri iyileştirir.

ÖNEMLİ NOT: Aynısefa yağını doktora danışmadan kullanmamanızda fayda vardır. Bazı sakinleştirici ilaçlarla etkileşime girebilir, bu durum aşırı uyku haline sebep olabilir. Hamile olanların kullanması sakıncalıdır. Bilinen ve kanıtlanmış bir yan etkisi bulunmamasına rağmen, herhangi bir cilt rahatsızlığı olan kişilerin kullanmadan önce test yaptırmaları tavsiye edilir.