Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan Victor Osimhen'in yapılan tetkiklerinde sağ kasığında orta-ileri düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilmişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanını ve son oynanan Kocaelispor mücadelesini kaçıran Nijeryalı santrfor için karar verildi.

Sağlık heyeti ve teknik kadro, 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak kritik Trabzonspor deplasmanında yıldız futbolcuyu riske etmeme kararı aldı.

DEV MAÇLA SAHALARA DÖNECEK

Sakatlığı sebebiyle milli arada Nijerya Milli Takımı kadrosuna da davet edilmeyecek olan golcü oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreci Florya'da tamamlanacak. Osimhen'in yeşil sahalara tam kapasite dönmesi için belirlenen takvim ise şu şekilde şekillendi:

Milli Ara Tedavisi: Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na gönderilmeyerek İstanbul'da özel çalışma programı uygulanacak.

Hedef Maç: 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev Barcelona karşılaşmasında sahada yer alması planlanıyor.