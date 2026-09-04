Aleksey Batrakov ve Lesley Ugochukwu takviyelerinin ardından orta saha hattına bir hamle daha yapmak isteyen Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de sarı-kırmızılı formayı terleten Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Rus gazeteci Maksim Nikitin'in haberine göre; Galatasaray idarecileri, Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao üzerinden resmi temas sağladı. Gerçekleştirilen görüşmede 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun mali şartları hakkında bilgi alındığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulübün henüz somut ve resmi bir teklifte bulunmadığı belirtilse de kulüpler arasındaki diyalog hattının açık olduğu ifade edildi.