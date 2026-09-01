İngiltere Championship’de oynayan West Ham United, Çağlar Söyüncü’nin transferi için harekete geçti. Fussball Transfer’in aktardığı bilgiye göre, İngiliz ekibi 30 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için görüşme başlatı.

Haberin detayında İngiliz ekibinin oyuncuyla görüşme yaptığı ileri sürülürken transferin ne zaman netlik kazanacağı da merak konusu oldu. Öte yandan İngiltere'de transfer sezonunun bu gece sonlanması nedeniyle İngiliz ekibine transfer olma ihtimali ise bu gece netleşecek.

Sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, yaptığı açıklamada, "Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollarımızı bugün ayırmakla kadro planlamamızı tamamlamış olacağız." diyerek tecrübeli futbolcu ile yollarını ayıracağını açık bir şekilde belirtmişti.