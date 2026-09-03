Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Franculino Dju’yu taşıyan özel uçak, saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

Transferden ötürü mutlu olduğunu belirten Dju, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim" dedi.

22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor "Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diyerek yeni maceraya hazır olduğunu belirtti.

Dju açıklamalarının ardından kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen bordo-mavili taraftarları selamlayarak alandan ayrıldı.