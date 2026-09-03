Beşiktaş, Alanyaspor'den transfer ettiği Ümit Akdağ'ın İstanbul'a ulaştığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, 22 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İstanbul'a saat 17.15 sularında varan Akdağ, ilk açıklamasında duygularını paylaştı. Futbolcu, “Çok mutluyum, gururluyum. İnşaallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşaallah sonu şampiyonluk olur” dedi. Beşiktaş'in yapığı açıklama, transferin nihai şekilde tamamlandığını ve taraflar arasında anlaşmaya varıldığını teyit etti. Açılamada, “ Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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