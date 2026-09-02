Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala atağa kalkan Galatasaray sürpriz bir hamleyle Leipzig’den El Chadaille Bitshiabu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki stoper için Alman ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek, satın alma opsiyonu da 28 milyon Euro. Fransız savunmacı PSG altyapısından yetişti. 2023’te 15 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Bitshiabu henüz 12 yaşındayken dikkatleri üzerine çekti.

PAS KALİTESİ YÜKSEK

O dönem 1.90’lık boyuyla takım arkadaşlarının yanında adeta bir dev gibi görünen El Chadaille Bitshiabu, 16 yaş 7 ay 3 günlükken PSG A takımda forma giyerek Kingsley Coman’a ait PSG’nin en genç oyuncu rekorunu kırdı. Geriden oyun kurması, hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan Fransız oyuncu uzun paslarla oyunun yönünü değiştirebiliyor. Zaman zaman konsantrasyon sorunu yaşaması, agresif çıkışları 21 yaşındaki Bitshiabu’nun eksik yönleri olarak dikkat çekiyor.