Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu Franculino transferini bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki santrforu, UEFA listesine de ekledi.

Midtjylland ile 117 resmi maça çıkan Franculino, 58 gol ve 15 asistlik bir performans ortaya koydu.

MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Danimarka ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve ayrıca şarta bağlı bonuslar ödeneceği belirtildi.

Anlaşmada ayrıca Franculino Dju'nun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek bonservis bedelinden, Midtjylland'a ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'inin Danimarka temsilcisine verileceği kaydedildi.

Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken oyuncuya ilk 4 sezonun her biri için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödeyecek. Bordo-mavililerin opsiyon hakkını kullanması halinde Franculino, 2030-2031 sezonunda 2 milyon 406 bin 250 euro kazanacak.

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacak.