Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmasının ardından kadro güçlendirme çalışmalarını sıkıştırdı. Bordo-mavili kulüp, forvet rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, bir zamanlar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine giren Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u transfer listelerinin en üst sırasına yerleştirdi.

PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARDILAR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo-mavili kurmaylar ünlü golcüyle yaptığı görüşmeler sonucunda prensip olarak sözlü anlaşmaya vardı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Tottenham'dan ayrılmak isteyen Richarlison'un, Karadeniz devinin teklifine olumlu yaklaştığı ve transferin resmiyet kazanması için İngiliz kulübüne baskı yaptığı ifade edildi.

TRABZONSPOR, KULÜBÜNE SON TEKLİFİNİ İLETTİ

Oyuncu cephesinde tüm pürüzleri giden Trabzonspor, bonservis işlemlerini tamamlamak üzere Tottenham'a resmi teklifini iletti.

Richarlison, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 43 maça çıktı, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.