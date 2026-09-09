Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni kulübünün Brezilya ekibi Atletico Mineiro olabileceği öne sürüldü.

Arjantinli forvet, Galatasaray'la yolları ayırmasına rağmen henüz başka bir takımla sözleşme imzalamadı. İtalyan ekibi Lazio'nun ilgisini yanıtsız bıraktığı belirtilen Icardi için yeni bir talibin devrede olduğu iddia edildi.

TYC Sports'un haberine göre, Atletico Mineiro Icardi için devrede. Brezilya kulübü, Tottenham'dan Richarlison'un transferini gerçekleştiremezse Arjantinli yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor...

FRED'İ KADROSUNA KATMIŞTI

Atletico Mineiro, bu süreçte 3 hafta önce Fenerbahçe'den Fred'i kadrosuna katmıştı. Fred, Brezilya ekibinin formasıyla 4 maçta 1 gol -1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.