Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, ETO FC'ye kiralandı. 22 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı takımdan üçüncü kez ayrılıyor.

Nemzeti Sport'ta yer alan habere göre; Elan Ricardo, ETO FC'ye kiralık olarak transfer oluyor. Haberde, transfer dönemi kapanmış olsa bile Macar kulübünün 3 oyuncuyu daha kadroya katma hakkının bulunduğu ve bu oyunculardan birisinin Ricardo olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın 1.5 yıl önce Kolombiya kulübü CD La Equidad'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, siyah beyazlı takımdan bir kez daha kiralık olarak gönderiliyor.

Beşiktaş'ta resmi maça çıkma şansı bulamadan Ağustos 2025'te Brezilya'nın Athletico Paranaense takımına kiralanan Kolombiyalı futbolcu, 4 ay sonra geri dönmüş ve ara transfer döneminde bu kez ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya transfer olmuştu.

Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönse de teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan Ricardo, bu kez Macaristan yolcusu.

Elan Ricardo'nun Beşiktaş ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.