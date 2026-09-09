Yunanistan'nın Öne çıkan takımı Olympiakos, Samsunspor'un forveti Marius Mouandilmadji'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, transferin bitimine kısa bir süre kala Yunan ekibi forvet bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Olympiakos'un listesindeki ilk isim, Samsunspor'un golcüsü Mouandilmadji oldu.

7 MİLYON EURO TALEBİ

Olimpiakos'un transfer için görüşmelere başladığı, Mouandilmadji'nin de bu transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi. Transferin tamamlanması için tek şeyin Samsunspor'un onayı olduğu kaydedildi.

Samsunspor'un deneyimli forvet için bonuslarla birlikte 7 milyon euro seviyelerinde bir bonservis talep edebileceği iddia edildi. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda, Samsunspor oyuncudan 7 katı gelir sağlamış olacak.

Marius Mouandilmadji, Samsunspor'a Seraing'den 2023'te transfer olmuştu. Kariyerinde daha önce Porto, Desportivo Aves, Coton Sport ve Gazelle formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'da çıktığı 118 maçta 44 gol ve 13 asist kaydetti.

Yunanistan'da yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.