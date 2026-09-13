Ankara'da oynanan Süper Lig'in 5. haftası karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçın henüz 2. dakikasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gençlerbirliği kalesinin bulunduğu bölgedeki iki su fıskiyesi, maç devam ederken açıldı. Bu durum, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pozisyon almasını engelledi. Kalecinin güvenliğini sağlamak amacıyla oyun durduruldu. Su fıskiyelerinin kapatılmasının ardından karşılaşma tekrar başladı. İlginç anlara sahen olan müsabakada Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.

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