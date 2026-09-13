Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe camiasında tansiyonu yükselten yeni bir adım atıldı. Başkan Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından, Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bir grup Fenerbahçe kongre üyesi harekete geçti. Hazırlanan resmi dilekçeleri kulüp yönetimine sunan üyeler, Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden çıkarılmasını talep etti.

GÖZLER DİSİPLİN KURULU'NDA

Resmi başvurunun ardından gözler Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurul, kongre üyeleri tarafından sunulan ihraç talepli dilekçeleri incelemeye alacak ve konuyla ilgili hukuki değerlendirmesini yapacak.

NE OLMUŞTU?

İki isim arasındaki gerginliğin temeli, Başkan Aziz Yıldırım’ın basın toplantılarında Acun Ilıcalı’yı hedef alan sert açıklamalarına dayanıyor.

Aziz Yıldırım, Ilıcalı'nın geçmişte Ülker Stadyumu'ndan loca alımı, loca talepleri ve bu süreçte yaşanan ticari/fiziki ilişkilere dair iddiaları gündeme taşımıştı. Yıldırım'ın kulüpteki loca kullanımları ve ilişkiler üzerinden yönelttiği eleştirilere Acun Ilıcalı'nın da sert yanıtlar vermesiyle polemik tırmanmış, iki taraf arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Karşılıklı atışmaların ardından Yıldırım'a yakın üyeler süreci disiplin kuruluna taşıma kararı aldı.