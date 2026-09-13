UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının ardından taşları yerinden oynatan istifa krizinde sular duruldu. Canlı yayındaki veda açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle kararlarından vazgeçen İsmail Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Geceyi tesislerde geçiren tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte Süper Lig'de karşılaşacakları Gaziantep FK müsabakasının detaylı taktik analizine odaklandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer alan Kartal’ı, Futbol Direktörü Oğuz Çetin de saha kenarından takip etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Süreç boyunca Oğuz Çetin ile irtibat kurarak İsmail Kartal'ın son durumunu kaygıyla takip eden takım kaptanları ve futbolcular, tecrübeli teknik adamın sahaya inmesiyle rahat bir nefes aldı. Antrenman öncesinde oyuncularıyla saha içinde kısa bir toplantı gerçekleştiren Kartal, moral depolayarak şampiyonluk inancını tazeledi.

Öğrencilerine güvenini vurgulayan İsmail Kartal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi’ne güzel bir başlangıç yaptık. Ligde istediğimiz başlangıcı yakalayamadığımız bir gerçek. Ancak ben sizin iyi bir takım, hepinizin kaliteli isimler olduğuna inanıyorum. Hep birlikte şampiyon olacağız."

Teknik patronlarının bu mesajına yanıt veren sarı-lacivertli futbolcular ise "Herkes artık üzerine düşenin fazlasını yapacak ve bu takımı zirveye taşıyacağız. Sezon sonunda şampiyon olacağız" sözleriyle kenetlenme sözü verdi.

GERİ DÖNÜŞÜN PERDE ARKASI

Roma maçı sonrası basın toplantısında "3 aydır buradayım. Sezon başından bu yana yönetimimiz ve personelimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Bu akşam itibarıyla görevimden istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için, bir daha geri dönmemek kaydıyla bu kararı aldım" diyen Kartal, Aziz Yıldırım'ın istifanın ardından gösterdiği destekle birlikte takımdaki görevini sürdürme kararı almış oldu.