Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, kulübede radikal bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavili kurmaylar, takımı emanet etmek için sürpriz bir ismi gündemine alarak kulübün eski milli golcüsü Burak Yılmaz ile temasa geçti.

Tivibu Spor'un aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor kurmayları ile 40 yaşındaki genç çalıştırıcı arasında şu ana kadar iki ayrı görüşme gerçekleştirildi.

HEDEF DERBİYE YETİŞTİRMEK

Teknik direktör krizini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak isteyen Karadeniz ekibinin yönetimi, yeni teknik adamı ligdeki kritik Galatasaray derbisine yetiştirmeyi amaçlıyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, futbolculuk döneminde bordo-mavili formayla gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, bu kez teknik patron olarak Trabzonspor'a geri dönmüş olacak.

GENÇ HOCANIN YAKIN GEÇMİŞİ

2023 yılında faal futbolculuk hayatına nokta koyan Burak Yılmaz'ın teknik adamlık yolculuğundaki durağı ve deneyimleri şu şekilde şekillendi:

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladığı antrenörlükte, deneyimli hocanın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik sorumluluk üstlendi.

Süper Lig'de Kayserispor ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğuna oturarak kulübede tecrübe kazandı.

Gaziantep FK ise genç çalıştırıcının Trabzonspor öncesinde görev aldığı son ekip oldu.