Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u tek golle mağlup ettiği kritik mücadelenin ardından, galibiyet golünü kaydeden Rajmund Toth basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere röportaj alanına geldi. Macar futbolcu açıklama yaptığı esnada TFF temsilcisi, gazetecilerin belirlenen çizgiyi ihlal ettiklerini belirterek geriye çekilmeleri konusunda sert bir uyarıda bulundu.

DENİZ TÜRÜÇ MÜDAHALE ETTİ

Tam bu sırada röportaj alanının yanından geçen Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Deniz Türüç, TFF temsilcisinin basın mensuplarına sergilediği tavra tepkisiz kalmadı. Temsilcinin muamelesine sinirlenerek müdahale eden Türüç ile TFF görevlisi arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan kısa süreli tartışma, aradaki gerginliğin yatışmasıyla büyümeden sona erdi.

"İYİ OLAN TARAF BİZDİK"

Gerginliğin ardından röportajına kaldığı yerden devam eden maçın tek golünün sahibi Rajmund Toth, sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldıklarını vurguladı.

Sahadaki performanslarını değerlendiren Toth, şu ifadeleri kullandı:

"İlk golü başarılı bir geçiş atağıyla yakaladık. Takım olarak bugün sahanın her alanında gerçekten büyük bir mücadele verdik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bugün sahada daha iyi oynayan ve galibiyeti hak eden taraf bizdik."