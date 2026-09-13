Süper Lig’in açılış haftasında oynanan Gençlerbirliği müsabakasının ardından formaya hasret kalan Mert Müldür, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Roma karşılaşmasında ilk 11’de sahaya sürülmüştü. 90 dakika boyunca sergilediği başarılı performans ve savunmadaki direnciyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, sergilediği oyunla geçer not aldı. DEVRE ARASINDAN ÖNCE MASAYA OTURULACAK Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının sezon sonunda bitecek mukavelesi kulüp yönetimini harekete geçirdi. Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcunun geleceğini güvence altına almak adına devre arası transfer dönemi gelmeden önce oyuncu ve temsilcisiyle masaya oturma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin Mert Müldür ile yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi. AZİZ YILDIRIM ELEŞTİRMİŞTİ Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncunun kulübede kalmasına tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye oynamıyor? Gerekirse faydalanırız."

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