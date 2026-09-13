İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, dev rakibi Chelsea'ye konuk oldu. Stamford Bridge'de oynanan nefes kesici mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve taraflar puanları paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Hull City'nin yeni sezonda kalesinde gördüğü ilk gol olarak kayıtlara geçti.

BELLOUMI FIRTINASI

Erken gelen gole rağmen oyundan düşmeyen Hull City, Cezayirli kanat oyuncusu Muhammed Belloumi'nin şovuyla maça ağırlığını koydu. 28 ve 34. dakikalarda sahneye çıkan Belloumi, attığı iki golle takımını soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle taşıdı.

İkinci yarıda baskısını artıran Chelsea, 66. dakikada Joao Pedro ile bulduğu golle skorda dengeyi sağladı: 2-2. Kalan süre başka gol getirmeyince zorlu 90 dakika beraberlikle noktalandı.

NAMAĞLUP UNVANIYLA 5. HAFTAYA

Bu sonuçla birlikte lige harika bir giriş yapan Hull City, ilk 4 maç sonunda namağlup unvanını koruyarak puanını 8'e çıkardı ve averajla 3. sırada yer aldı. 7 puana yükselen Chelsea ise 4. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında rüzgarı arkasına alan Hull City zorlu Newcastle United deplasmanına gidecek; Chelsea ise Brentford'ın konuğu olacak.