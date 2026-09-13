Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Taawoun arasında oynanan maçta tribünden yükselen çirkin tezahüratlar, futbol camiasında büyük tepki gördü.

Al Taawoun taraftarları, rakip takımın oyuncusu Ruben Neves'i kışkırtmak amacıyla, trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Diogo Jota'ya yönelik söylemlerde bulundu.

Sahada bu provokasyona alaycı bir şekilde alkışlayarak ve gökyüzünü işaret ederek yanıt veren Neves'in ardından, Al Nassr'nin Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo da sessiz kalmadı.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLMELİLER

Ronaldo, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile lig yönetimini göreve davet etti. Portekizli futbolcu, "Lig yönetimi derhal harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını en ağır şekilde cezalandırmalı. Bu artık futbol değil; ortada aşılmaması gereken sınırlar var. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyumlara girmelerine izin verilmemeli ve ömür boyu men edilmeliler." sözlerini kullandı.

Diogo Jota ile yakın dost olan ve vücudunda ona ithafen bir dövme taşıyan Neves'e yönelik bu çirkin hareketler sonrasında, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve lig yönetiminin taraftarlar hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.