Barakada yaşıyor, bir lokma ekmeğini 36 kedi ile paylaşıyor

Kırlardere Mahallesi Ayanoğlu Sokak'ta ikamet eden 68 yaşındaki Nazmi Özsoy, yalnız yaşadığı barakasını 36 kedi ile paylaşıyor. 65 yaş maaşı alan ve kaymakamlıktan iki ayda bir verilen 300 lira ile 25 tanesi büyük, 11 tanesi yavru olan 36 kediye bakan Nazmi Özsoy, kendisi yiyemediği sosisleri kedilerine yediriyor.

Beslediği kedilerle aynı tastan yemek yiyen Nazmi Özsoy, kedilerle aynı döşekte yatıyor. Özsoy, kedilerin maliyetinin arttığını ve artık bakamayacak duruma geldiğini belirterek, kedilerin sahiplenilmesini ya da kendisine destek olunmasını istedi.

Kedilerin her yıl mart ayında yavruladığını belirten Nazmi Özsoy, “Büyük kediler var. Benimle dağa gidip geliyorlar. Peşimden ayrılmıyorlar. 65 yaş aylığı alıyorum. Paramın hepsini kedilere harcıyorum, parasız kalıyorum. İki ayda bir kaymakamlıktan 300 lira para veriyorlar” dedi.

“ARTIK BAKAMIYORUM”

Kedilerle aynı aynı tabakta yemek yediğini ve perişan halde olduğunu anlatan Özsoy, “Kediler üşümesin diye yazın yağmurlu havalarda sobayı mecbur yakıyorum. Yavrular üşüyor. Bunlara çocuklarım gibi bakıyorum. Fakat artık ben bıktım olmuyor, bakamıyorum. Devletten yardım bekliyorum ya da birileri alıp götürsün. Kaymakamlık iki ayda bir 300 lira para veriyor. Bu da yetmiyor bana. 65 yaş maaşım var. Maaşım olmasa bu kedilere bakamam. Ama artık param yetmiyor, ben de borç ediyorum. Kedilere süt, yoğurt, sosis, kedi maması, makarna, çorba her şeyi önlerine koyuveriyorum” ifadelerini kullandı.

Bir kedisinin de hasta olduğunu belirten Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı: “6 kardeş olan bir kedim var. 5 kardeşi öldü. Şu anda hasta, bu da ölmesin diye süt, yoğurt veriyorum. Bakıyorum ölmesin diye. Emin olun benim gibi kedilere kimse bakmamıştır.” (İHA)