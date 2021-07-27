Bayram bitti, Bodrum’un nüfusu 900 bine düştü

Bayram tatilini Bodrum’da geçiren vatandaşlar memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde sakinlik oluştu, kilometrelerce kuyruk oluşan trafiğin kısmen rahatladığı görüldü.

Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1,5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğü söyledi.

Bodrum’da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15 bir düşüş olduğunu belirterek “Bodrum bayramda çok güzel geçti. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum” dedi.

Bir başka otelin işletmecisi Geylani Dursunoğlu da çok yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini belirterek, “Bodrum ve Ege bölgesinde Rusça konuşan ülkelerden gelen misafir sayısı çoğaldı. 2019 rakamlarını yakalamış vaziyetteyiz. Şu anda dikkat etmemiz gereken tek şey ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın gereğini yerine getirmek, çünkü pandemi artışa geçmiş durumda” diye konuştu. (İHA)

