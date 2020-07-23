Bayramiç Barajı zirai atık tehlikesinden bu projeyle kurtuldu

Kaz Dağları’nın Kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası, çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra çevreye gelişi güzel şekilde attıkları zirai ilaç kutularıyla dolup taşıyordu. Zehir içeren zirai ilaç atıkları, Bayramiç Barajı havzasında dağ gibi yığınlar oluşturup suya karışarak büyük bir tehlikeye neden olurken, bu konu birçok kez ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

Bunun üzerine dönemin valisi Orhan Tavlı, soruna çözüm bulunması için ilgililere talimat verdi. Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi’nce ‘Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesi hazırlandı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda Bayramiç ilçesinin 15 köy ve 4 mahallesinde zirai ilaçların hazırlandığı noktalara her biri 900 litrelik sızdırmaz galvanizli 90 konteyner konuldu.

‘GELİŞİ GÜZEL ATILAN ATIKLAR KONTEYNERLERE ATILIYOR’

Proje hakkında bilgi veren Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç ilçesinin elma ve nektarin gibi meyvelerle ön plana çıkan bir ilçe olduğunu belirtti. Karadağ, “Daha önceki yıllarda Bayramiç ilçemizde çiftçilerimiz tarafından kullanılan ilaç ambalajları gelişi güzel bırakılmaktaydı. Ancak bir altyapı da yoktu, bunları bırakacakları bir yer de yoktu. Biz 2016 yılında İl Özel İdaresi’ne bir proje yaptık. Ancak proje 2017 yılında kabul edildi ve biz 2018 yılında da bu havzada 15 köy ve 4 mahallede bu projeyi uygulamaya başladık. Daha önce derelere gelişi güzel atılan ilaç ambalajları yağmur suları, kar sularıyla baraj önüne kadar geliyordu. Baraj önüne baktığımız zaman körfez olarak nitelendirdiğimiz koylarda aşırı derecede birikme yapıyordu. Dolayısıyla bu da ister yerel ve ulusal basında her sene aynı dönemlerde haber oluyordu. Biz bu haberleri gördükten sonra projeye başladık. Daha önce gelişi güzel doğaya atılan ilaç ambalajları bu projeden sonra, boş zirai ambalaj atıkları konteynerlerine atılıyor. Konteynerler dolduktan sonra da belli zaman aralıklarında buradan alınan zirai atıklar, Bayramiç’teki toplama merkezimizde büyük konteynerlere dolduruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilgili firma da bütün ambalaj atıklarını götürüp, bertarafını yapıyor” dedi.

‘YÜZDE 99 BAŞARIYA ULAŞTIK DİYEBİLİRİZ’

Proje kapsamında şu ana kadar 8 ton zirai ambalaj atığının toplanarak bertaraf edildiğini söyleyen Karadağ, şöyle konuştu: “Projede yüzde 99 başarıya ulaştık diyebiliriz. Projenin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Hemen hemen sıfıra yakın atık olduğunu görüyoruz. Üreticilerimiz ve çiftçilerimizin, yapmış olduğumuz projeye harfiyen uyduğunu gördük. Bu uyum neticesinde paydaşlarımızdan olan çiftçilerimizin, muhtarlarımızın gayretleriyle gördük ki; Bayramiç Baraj gölünün üzerinde herhangi bir zirai ilaç atığı yok. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu projenin Çanakkale ilinde uygulanabilir olduğunu göreceğiz. Hatta belki de bütün Türkiye’ye yayılacağını tahmin ediyorum.” DHA

