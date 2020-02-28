Bebekler için ev kazalarına karşı alınabilecek önlemler neler? Ev kazalarından korunma yolları…

Çocuklar için evinizde birçok büyük tehlike bulunur. Özellikle denge mekanizması henüz gelişmemiş bebekleri ev kazalarına karşı korumak oldukça zor olabilir. Ancak, bir takım önlemler sayesinde bazı riskleri ortadan kaldırmak ya da yok etmek çocuğunuzun ev içerisindeki güvenliğini sağlayabilir. Peki, bebekler için ev kazalarına karşı alınabilecek önlemler neler?

Tüm önlemlere rağmen çocuğunuzu evdeki kazalara karşı tam anlamıyla korumak mümkün görünmeyebilir. Gününün büyük bir bölümünü evde geçiren çocukların tüm enerjilerini de evde attıkları düşünürsek onları bazı kazalardan korumak oldukça güç bir hal alıyor. Her ne kadar evdeki eşyaların saçacağı tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alsak bile çocuklar koşarken ya da yürürken aniden düşebiliyor ve bazı yaralanmalar meydana gelebiliyor. Özellikle yürümeye ve tırmanmaya başlayan çocuklar için onları ev kazalarından korumak için ciddi önlemler alınması gerekebilir. Bu tip tehlikelere karşı ailelerin dikkatli davranması ve çocuğuna neyin güvenli neyin güvensiz olduğunu öğreterek yaşanabilecek ev kazlarına karşı onların daha dikkatli davranmalarını sağlamak gerekebilir. Tüm bunların dışında çocuğunuzun evde yaşayabileceği kazaları minimuma indirmek mümkün. Peki ev kazalarına karşı nasıl önlemler alınır? İşte bebeğinizi evde yaşanacak bazı kazalardan koruma yolları…

BEBEĞİNİZİN EV KAZALARINDAN NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Gününün neredeyse tamamını odasında geçiren bebekler için işe odalarında güvenlik önlemleri almaya başlamak gerekir ancak yürümeye başlayan bir bebek için evinizin her alanında onu ev kazalarına karşı korumanız gerekir.

* Çocuğunuzun karyolasının priz, elektrik düğmesi gibi alanlardan uzak olması gerekir.

* Keskin ve kenar köşeler evin her bölümünde mümkün olduğu kadar çocuğa zarar vermeyecek konumda bulunmalı.

* Çocuk karyolası korumalı olmalı ve tekerlekli ise stoperli olmasına dikkat edilmelidir.

* Bebeğinizin tırmanma döneminde mutlaka pencereler kilit takılmalıdır.

* Prizlere koruyucu takılarak bebeklerin güvenliği sağlanmalıdır.

* Havuzlarda mutlaka güvenlik bariyeri bulunmalıdır.