Yenidoğan bebeklerde oldukça sık karşılaşılan damak düşmesi, bebeklerin %85 ila 90'ını etkileyen bir sorundur, ancak bir hastalık değildir. Emmeye çalışan ve zorlanan bebeklerde damak düşmesi sorunu yaşanabilir ve bu durum korkulacak bir şey değildir. Peki, bebeklerde damak düşmesi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Yenidoğan bebekler arasında sıklıkla karşılaşılan damak düşmesi genellikle bebeğin beslenme zamanında ortaya çıkan bir durumdur ve bebeğin istediği gibi emmesinden kaynaklanır. Bebeğin yaşayabileceği emme sorunu da daha sonraki dönemlerde damak, diş ve çene bozukluklarına sebep olabilmektedir. Şimdi, bebeklerde damak düşmesi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım…

DAMAK DÜŞMESİ NEDİR?

Bebeklerde damaka düşmesi; Bebeğin anne memesini ağzı ile kavrayıp emmeye çalışması esnasında ağız kenarından sütün sızması damak düşmesi sorunlarının genel adıdır.

BEBEKLERDE DAMAK DÜŞMESİ BELİRTİLERİ

Yenidoğan bebeğin memeyi ağzında tutamaması, ağzının kenarından sütü akıtması gibi durumlar damak düşmesinin belirtileri arasındadır. Bebek memeyi emmeye kalktığında bir türlü başaramaz uğraşır durur, sütü tam anlamı ile içemez süt ya boğazına ya da dışına kaçar. Bu durumda bebek emerken garip sesler çıkarabilir.

DAMAK DÜŞMESİ TEDAVİSİ

Tıpta yenidoğan bebeklerdeki damak düşmesi her ne kadar tedavi edilmesi gibi bir durum bulunmasa bile; uzman bir sağlık çalışanı veya hemşire yardımı ile bebeğin emmesine yardımcı olunabilir.

Eskiden damak düşmesi yaşayan bebeklerde uygulanan tedavi yöntemi; annenin baş parmağı ile damak kısmına hafifçe baskı uygulaması ile gerçekleştirilirdi. Anne baş parmağını bebeğin ağızına sokar ve yavaşça damağa baskı uygular. Ama yine de böyle bir durumda uzman doktorunuzdan yardım almak daha akıllıca bir çözümdür. Yenidoğan bebeğin düşen damağını düzeltmek için herhangi bir cerrahi uygulama yapılmamakla beraber aynı zamanda ilaç tedavisi uygulanmamaktadır.