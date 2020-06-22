Egzama her yaş grubunda görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Bebeklerde en sık görülen tür atopik dermatit yani alerjik egzamadır. Her 100 bebekten 20’sini etkiler. Peki, bebeklerde egzama belirtileri nelerdir? Egzama ne kadar sürede geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Daha çok 2-3 aylık bebeklerde ve katı gıdalarla beslenmeye başlayan 4-5 aylık bebeklerde görülen egzamaya neyin neden olduğunu tam olarak bilinmemekle beraber genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığına dair inanışlar mevcuttur. Peki, bulaşıcı olmayan bebeklerde egzama belirtileri nelerdir? Egzama ne kadar sürede geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

EGZAMA HAKKINDA

Egzama, bir dizi enflamatuar cilt durumunu tanımlayan genel bir terimdir. Egzama aynı zamanda atopik egzama veya atopik dermatit olarak da bilinir. Atopik, bebeğinizin bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan maddelere tepki verme eğiliminde olduğu anlamına gelir.

Atopik dermatitin yanı sıra, çocukları yaygın olarak etkileyen diğer egzama türleri arasında kontakt dermatit, dishidrotik egzama (ayak ve el egzaması) ve seboreik dermatit veya kafa derisi egzaması ( bebeklerde beşik kapağı olarak bilinir ) bulunur.

BEBEKLERDE EGZAMA NEDENLERİ

– Yumurta ve buğday gibi bazı besinler egzamaya neden olan yiyecekler arasında gösterilir.

– Hayvan tüyleri, yün, deterjan gibi cildi tahriş eden materyaller/maddeler de bebeklerde egzamaya yol açar.

– Alerjik bünyeli bebekler için evcil hayvanlar ve ev tozları egzamayı alevlendirir.

– Nadir de olsa genetik faktörlerin de bebekte egzama görülmesine neden olduğu düşünülüyor.

– Egzama, stres ve duygusal olaylarla da tetiklenebilir.

BEBEKLERDE EGZAMAYI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Belli tetikleyicilerle temas ettiğinde bebeğinizin egzaması alevlenebilir.

Bebeklerde egzama için yaygın tetikleyiciler şunlardır:

– Sabunlar, banyo ve cilt bakım ürünleri ve çamaşır deterjanları

– Sentetik veya yünlü kumaşlar veya belirli boyalar kullanılarak yapılan giysiler

– Evcil hayvanlar, polen ve ev tozu gibi çevresel alerjenler

– Süt, yumurta, buğday, soya ve yer fıstığı gibi gıda alerjenleri

– Olağandışı sıcak veya soğuk ortamlar

BEBEKLERDE EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde egzama, yüzde, boyunda, dirseklerin iç kısmında, dizlerin arkasında ve saçlı deride kırmızı, tahriş olmuş ve kaşıntılı döküntüler olarak ortaya çıkar. Başka bölgelere de yayılabilir. Egzama döküntüleri son derece kaşıntılıdır (pruritus).

Ayrıca cildin etrafında şeffaf kabarcıklar ve egzama nedeniyle oluşan sivilcelerde kanama olabilir.

EGZAMA NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Egzama tedavisi yoktur, ancak doğru tedavilerle kontrol edilebilir. Kuruyan cildi yumuşatmak için, kremler, losyonlar ve merhemler gibi nemlendirici tedaviler mevcuttur. Bebeğinizde alevlenme olduğunda, kortikosteroid kremi semptomları yatıştırır ve daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

Bebeklerde gelişen egzamayı önlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

– Bebeğinizi ılık su ile banyo yaptırın ve banyo süresini maksimum 10 dakika tutmaya özen gösterin.

– Gün boyunca ve banyodan hemen sonra bebeğinizin cildini nemlendirmek için bir krem veya losyon kullanabilirsiniz.

– Bebeğinizin cildine zarar vermeyen cildine uygun ürün kullandığınızdan emin olun.

– Banyo sonrasında bebeğinizi iyice kurulayın.

– Bebeğinizin çok kuru cildi için özel olarak üretilmiş şampuan ve bakım ürünleri tercih etmelisiniz.

Atopik egzama mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediğinde ise erişkin yaşta solunumsal alerjiler, astım gibi hastalıklara kadar ilerleyebilir.