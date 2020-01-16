Egzamaya ne iyi gelir? Egzama nasıl tedavi edilir?

Egzamaya ne iyi gelir? Egzama nasıl tedavi edilir?

Egzama ciltte kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve pul pul dökülme gibi bir takım sorunlara yol açan cilt hastalığıdır. Genellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde oluşma riskinin fazla olduğu egzamaya ne iyi gelir? İşte egzama ile ilgili soru işaretlerinize yanıtlar...

Kimyasal ürünler, stres, karaciğer hastalıkları, zayıf bağışıklık sistemi ve kullanılan bazı ilaçların yan etkilerinden de kaynaklanabilen egzama gün içinde rahatsızlık hissi veren bir hastalıktır.

EGZAMA TEDAVİSİNDEKİ 4 ANA HEDEF NEDİR?

-Sürekli kaşımaktan kaçın.

-Cildini temiz tut ve cildinin rahatlatan yöntemler kullan.

-Enfeksiyon oluşumunu engelle.

EGZAMA TEDAVİSİ

Sizin için en doğru tedavi, uzman bir dermatoloğa başvurarak şüphelendiğiniz durumun egzama olup olmadığının teşhisinin konulmasıdır. Tedavi sizin yaşınıza, tıbbi geçmişinize ve semptomlarınızın ne kadar olduğuna bağlıdır.

Egzama ilaçları belirtilerinizi hafifletir ve cildinizin iyileşmesine yardımcı olabilir. Herkeste tedavi sonuçları farklı olmakla birlikte genellikle doğru kullanımda egzamanızın büyük ölçüde azaldığını görebilirsiniz. Egzama ilaçlarını yanı sıra evde egzamanın kötü görünümünden kurtulabileceğiniz ve cildin rahatlamasını sağlayarak kaşıntıdan kurtulmanıza yardımcı bazı yöntemlerle iyileşme sağlayabilirsiniz.

İşte evdeki malzemelerle egzamayı iyileştirme yöntemleri;

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

DUT KURUSU

Egzamaya iyi gelen en doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Bir avuç dut kurusunu 5 dakika kaynatarak ılıyan suyun içerisinde egzama sorunu olan el veya ayaklarınızı 10 dakika kadar bekletin. 4-5 kullanım sonrası egzamanızın rahatlamasına yardımcı olacaktır.

ALOE VERA

Aloe veranın cilt üzerinde birçok olumlu etkileri bilinmektedir. Aynı zamanda iltihap giderici özelliğinden dolayı egzamaya da iyi gelen bir jeldir. Aloe veranın içerisinden çıkardığınız jeli egzama olan bölgeye haftada 2-3 defa uygulayarak olumlu sonuç alabilirsiniz.