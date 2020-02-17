Sağlık açısından önemli ve protein bakımından zengin yumurta hem besleyici hem de çok yönlü pişirme olanağına sahiptir. Ancak özellikle bebeğinde kilo sorunu ve alerji problemi yaşayan annelerin yumurta konusunda hassas davranmaları bebeklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için son derece önemlidir. Peki bebeklere ne zaman yumurta verilebilir? Bebekler kaçıncı ayda yumurta yiyebilir?

Yumurta yağ oranı oldukça düşük vitamin ve mineraller açısından zengindir ve pratik pişme yöntemlerine sahiptir. İster şipşak haşlanabilen, yağda yapılabilen, püre haline getirilebilen ucuz ve değerli bir besindir. Her bir yumurta yaklaşık 70 kalori ve 6 gram protein içerir. Özellikle yumurtanın sarısı, bazı etkileyici besin değerlerine sahiptir. İçerdiği 250 miligram arasında kolin, normal hücre aktivitesini teşvik etmeye yardımcı olur. Ayrıca zengin riboflavin, B12 ve folat içerir. Sağlıklı fosfor ve selenyum miktarlarına da sahiptir. Peki, bebeklere ne zaman yumurta verilebilir? Bebekler kaçıncı ayda yumurta yiyebilir?

YUMURTA ALERJİSİ KALICI MI?

Bebeğinizin eğer alerji sorunu yoksa tüketebileceği en iyi protein kaynağı yumurtadır. Ayına göre kilosu önde giden veya kilo problemi yaşayan bebeklerinde yumurtanın tok tutucu özelliğinden dolayı tüketmesi önerilir. Eğer bebeğinizde yumurta alerji sorunu yaşıyorsanız bunun her zaman süreceği konusunda endişe kapılmanıza gerek yok çünkü bu alerji ancak 2-3 yaşına kadar devam eder.

BEBEĞİMİN BESLENMESİNE YUMURTAYI NE ZAMAN İLAVE EDEBİLİRİM?

Bebeğinize yumurta sarısını 6. aydan itibaren verebilirsiniz. Ancak ilk denemelerde bir çay kaşığı iyi pişmiş bir yumurta sarısı verebilirsiniz. Eğer bir reaksiyon ile karşılaşılırsa doktorunuza başvurmanız gerekir. Eğer bir alerjik reaksiyon sorunu yaşanmazsa yumurta sarısını günden güne arttırarak vermeye devam edebilirsiniz. Yumurtanın sarısı ile 8. aydan sonra bebeğinize tereyağında omlet yapabilirsiniz. Bebeğinize 1 yaşından itibaren beyazı ile birlikte 1 tam yumurtayı yedirebilirsiniz.