Beckham’dan kızına sosyal medyayı ikiye bölen öpücük

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın kızıyla olan bir fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı. Beckham'ın kızını dudağından öpmesini eleştirenler kadar, bunun bir sevgi göstergesi olduğunu söyleyerek savunanlar da oldu.

David Beckham, emeklilik hayatını ABD’de satın aldığı futbol takımı ve çocuklarıyla ilgilenerek geçiriyor.

45 yaşındaki Beckham’ın en küçük çocuğu olan kızı Harper’la verdiği bir poz sosyal medyayı karıştırdı. Ailesiyle birlikte bir çiftlikte zaman geçiren Beckham, 9 yaşındaki kızıyla meyve ve sebze topladı.

Daha sonra kızını dudağından öpen David Beckham’ın bu anlarını eşi Victoria görüntüleyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

‘BÖYLE ÖPMEYİ BIRAKIN’



Victoria Beckham’ın ‘en iyi baba’ notuyla paylaştığı fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi. Bu davranışın uygunsuz olduğunu savunanlar, “Ailenize bayılıyorum ama ebeveynlerin çocukları dudaklarından öpmelerini anlayamıyorum”, “Neden dudağından öpüyor?” ve “Çocukları böyle öpmeyi bırakın” gibi yorumlarda bulundu.

Baba ve kızın arasındaki görüntünün saf bir anın yansıması olduğunu anlatan ve çok sayıda beğeni alan bir destek yorumunda ise, “Çocukların ve bebeklerin dudaklarından öpüldüğünü görmek beni her zaman rahatsız eder. Ancak bunu kendi çocuklarıma ve yeğenlerime düşünmeden defalarca yaptığıma eminim. İnsanlar dudaktan öpmenin aşıklar arasındaki bir hareket olduğunu düşünse de, bazı kültürlerde bunu yapanlar sevgi ve tutkuyu ayırabiliyor. Kendi sorunlarımız yüzünden tuhaf davranmayı bırakın” ifadelerini kullandı.