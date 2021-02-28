Bere, hırka ve oyuncaklarla çocuklara umut oluyorlar!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden gönüllüler, çeşitli hediyelerle onları sevindirip moral aşılıyor. Topluluk üyesi Gülseren Gündoğdu çalışmalarını şöyle özetledi:

“Bu hastalığa yakalanıp mücadele gösteren ve aramızda olarak bize örnek teşkil eden iki arkadaşımız bulunuyor. Sevtap ve Rahime Hanımlar… Hastanede yatan çocukları mutlu etmek adına ses getiren bir kampanyaya imza atmak istediler.

Sevtap arkadaşımız pandemi sürecince evde kalma durumunu lehe çevirmek adına el emeği göz nuru, yapımı hayli zahmetli amigurumi bebekler yaptı. Çocuklar çok sevindi. Rahime Hanım ise onları pazarlayarak çalışmalarda kullanmak üzere gerekli kaynağa dönüştürmesinde katkı sunuyor…”