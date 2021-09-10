‘Bir ilk olacak!’ 2 bin 300 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde döneminde bölgenin askeri garnizonu olarak kullanılan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başlanıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve bölgedeki mahalle muhtarları, M.Ö. 300 yılında yapıldığı değerlendirilen ve bölgenin savunmasının yapıldığı askeri garnizon olarak bilinen Amyzon Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan incelemelerden sonra yapılacak proje ile ilerleyen yıllarda kazı çalışmalarına başlanılacak.

“ÖNEMLİ BİR NOKTA”

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Amyzon, Alinda ve Alabanda antik kentleri içerisinde kalan bir çeşit garnizon üst noktasıdır. Burası Karya bölgesinde önemli bir nokta. Biz de oluşturduğumuz heyetle müze incelemesinde bulunduk. Koçarlı’da kültür turizmine katkı sağlayacak nasıl bir çalışma yürütebilir? Bununla ilgili bir ortak akıl bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım da gerekli incelemelerini yaptı ve notlarını aldı” dedi.

“GELECEK KUŞAKLARA AKTARMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise “M.Ö. 300’lü yıllara dayandığını bildiğimiz tarihi derinliğin o günden bugüne kadar kısmını hem restorasyonunu yaparak hem de gelecekteki kuşaklara aktarmanın gayreti içindeyiz. Bugüne kadar tabiata dayanabilmiş 2 bin 300 yıllık diyebileceğimiz alanda, bugün bir müze incelemesi yaptık. Buraya uygun bir proje ortaya çıkarılacak. Birinci amaç, buranın temizliği, restorasyonu ve güvenliğinin sağlanması. İkinci aşamada projesi ve üçüncü aşamada ise kazı çalışmalarının yapılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“ANTİK KENTLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN…”

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da “Burada şu ana kadar arkeolojik bir kazı çalışması yürütülmedi. Bölgemizde de bir garnizon kenti ile ilgili bir kazı çalışması olmadı. Müze müdürlüğü olarak önümüzdeki yıllarda Amyzon Antik Kenti’ni arkeolojik bir kazı alanına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu da bir ilk olacak. M.Ö. 300 yıllardan M.S. ise 2’nci yüzyıla kadar kesintisiz hüküm görmüş bir antik kentimiz. Antik kentin amacı askeri garnizon olarak kullanılmasıydı. Buranın amacı bölgedeki antik kentlerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olması. Bu alanda çok sayıda hangarlar var. Bu hangarlar da mühimmat depoları ve askeri amaçlı kullanılmış” dedi. (DHA)