Bir kadın çığlığıyla Akbelen’e gelen büyük destek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İYİ Parti Genel İdare Kurulu(GİK) Üyesi Avukat Sevin Çağlayan, Milas ilçesindeki Akbelen Ormanlarında, 600 dönümlük alanı kömür ocağına çevirmek için jandarmanın gözetiminde başlayan ağaç kesimine İkizköy'de yaşayan Necla Işık'ın isyan etmesiyle büyük bir dayanışma başladığını söyledi. “Kadınlar ormanların yok edilmemesi geleceğin karartılmaması için direniyor” diyen Çağlayan, “Bu cennet diyarı, cehenneme çevirmek isteyenlere karşı sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜCÜ HAMLE BAYRAMDAN ÖNCE GELDİ

Uzunca bir süredir Milas'ın Akbelen Ormanlarının tehlike altında olduğunu, konuyu yerinde incelediklerini ve bölgeyi yasal yollarla korunmaya çalışanların yanında olduklarını belirten GİK üyesi Çağlayan, “Orman için öldürücü hamle Kurban Bayramı'ndan sadece birkaç gün önce geldi. Akbelen ormanlarında kömür ocağı yapmak için ağaçların insanlara çok uzak bölgeden kesilmeye başlaması bardağı taşıran damla oldu. Bölgedeki İkizköylü kadınlar ilk tepkiyi gösterenlerdi. 600 dönümlük alanı kömür ocağına çevirmek için jandarmanın gözetiminde başlayan ağaç kesimine İkizköy'de yaşayan Necla Işık isyan etti ve bir video çekerek yardım istedi. Bu sesi sadece Muğla değil ülke genelinde çok duyan oldu. Hepimiz desteğe koştuk” diye konuştu.



İLK GÖRDÜĞÜM ANDA NEFES ALAMADIM

Sevin Çağlayan, Necla Işık'ın kesim anında gördüklerinde nasıl bir duyguya kapıldığını ve o anda neler yaşadığını kendisine aktardığı belirterek aralarında geçen konuşmayı şöyle özetledi:

“Işık bana, ‘Nefes alamadım o anda. Bugün, yarın derken en son sabahın körü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. O kadar konuşuyoruz, durun kesmeyin diye ama aldırış eden yok. Karşımızda bir insan yok, sanki birer taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var. Lütfen desteğe gelin, yardıma ihtiyacımız var diye feryat etmeye başladım. Burası giderse biz biteriz, herkesler biter dedim. Sadece İkizköy’ün sorunu değil bu artık. Herkes elini vicdanına koysun artık.”

NECLA IŞIK'A NEFES OLMAYA KOŞTUM

Kısa sürede konuyu tüm İkizköylülere ulaştırdığını ve bu çağrıya başta bölgede yaşayanların destek verdiğini Işık'tan dinlediğini belirten Av. Çağlayan, “Necla Işık'ın çağrısına önce sosyal medya üzerinden başlayan destek, her geçen gün İkizköy'e desteğe gelenlerin sayısında sürekli artış olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu cennet diyarı, cehenneme çevirmek isteyenlere karşı sonuna kadar savunacağız. Ben Muğla'da doğdum. Kendimi bildim bileli, Allah'ın bir lütfu olan bu diyarda yaşadığım için şükrettim. Sevgili hemşerim Necla Işık ‘Nefes alamıyorum' dediğini duyduğumda ona nefes olmaya koştum. Bu bölgede hukuksal mücadele uzun süredir devam ediyor. Bölgedeki 740 dönümlük ormanlık alanın Limak Holding'e ait Yeniköy Kemerköy termik santraline satılmasının ardından ağaçların kömür ocağı açmak amacıyla kesilmesini önlemek için, ‘Orman Kesim İzninin İptali Davası' açıldı” dedi.

KESİM RAMAZAN BAYRAMINDA DURDURULDU, KURBAN BAYRAMINDA TEKRAR BAŞLADI

Ramazan Bayramı öncesinde planlanan ağaç kesim durdurulsa da, yine mübarek günlerde Kurban Bayramı öncesinde bu kez Jandarma ile ağaç kesimine başlandığını hatırlatan Çağlayan şöyle konuştu:

“İktidar ve gözü dönmüş yandaşları gözlerini Türkiye'nin en değerli kamusal varlıklarına dikmiş durumdalar. Muğla'yı paramparça etmeye sanki yemin etmişler. Özelleştirmeler, madenlere açılan orman alanları, bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle imara açılan kıyılar, çıkartılan orman yangınlarından sonra diklen oteller. Bütün bölgeyi kendi malı gibi gören, istediği her şeyi zorla alacağını düşünen zihniyete bütün gücümüzle karşı koyacağız. Bu cennet diyar ne saray ve çevresine kümelenen bir grup insanın ne de bizim. Buralar bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın. Büyük bir iştahla yok etmeye çalışanlar kolluk kuvvetlerini de arkalarına alarak, milletin olana göz dikse de, millet de kol kola bu zulme direnecek. Burada partiler üstü bir duruş var. AKP'li kardeşlerimiz de olan biteni hazmedemiyor. Allah'ın izni ile bu talanı de durduracağız.”