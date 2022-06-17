Bisikletle dünya turunda Konya molası

Arjantinli çift ve köpekleri Piri üç yıldır bisikletle dünyayı dolaşıyor, günde 50 kilometre bisiklet sürüyor. Bu yolculukta onlara eşlik eden Piri adlı köpekleriyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola veren üçlü, ilçedeki Bisiklet Topluluğu'nu ziyaret etti, göl kıyısında keyif yaptı.

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Arjantin'den 2019 yılında dünya turuna çıkmaya karar veren gıda mühendisi 34 yaşındaki Leonardo Santi ve aynı yaştaki fotoğrafçı Carla Vales, pedal çevirerek kilometrelerce yol katederek Türkiye’ye geldi.

Güzergâhlarında bulunan Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisikletevi’ni ziyaret etti.

Kendilerine yol arkadaşı olan ve sevimliliği ile dikkat çeken köpekleri Piri ile bisiklet üzerinde seyahat eden ikili, Beyşehir’de tarihi mekânları ziyaret etti, Beyşehir Gölü sahilindeki bisiklet yolunda pedal çevirmenin keyfini yaşadı.

Çift, olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa günde 8 saat olmak üzere 50 kilometre pedal çevirdiklerini anlattı.

Akşam uyumak için çadırlarından yararlandıklarını belirten Arjantinli çift, “Neredeyse her zaman doğada çadırda uyuyoruz. Türk insanları her zaman uyumamız için iyi bir yer bulmamıza çok yardımcı oldu, oluyor” ifadesini kullandı.

BİR SONRAKİ DURAKLARI: PAMUKKALE VE SALDA GÖLÜ

2019 yılında Arjantin’de başlayan turlarının yine aynı ülkede son bulacağını, bu yılın sonunda ise 4 yılın ardından evlerine dönmeyi planladıklarını aktaran çift,

” Beyşehir’den sonra Salda Gölü’ne ve Pamukkale’ye gitmeyi planlıyoruz. Oradan Fethiye’ye ardından İzmir ve Çanakkale’ye geçeceğiz. Sonrasında Bulgaristan’a gideceğiz. Türkiye'deki insanlar çok nazik. Bizi evlerine davet edenler ile kendi ülkemiz hakkında onlarla sohbet ettik. Onlar da Türkiye’den bahsetti. Bize yemek ikram ettiler. Bunlar gezimizdeki en özel anlardı. Türkiye’de unutamayacağımız günler yaşıyoruz.” (İHA)

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