Bodrumlu Amazonlar’ın gözü okyanusta

Bodrum’da 6 kadının 5 yıl önce bir hobi olarak kurduğu yelken takımı ‘Deniz İncileri’, Ege ve Akdeniz sularında katıldıkları yarışmalarda alınmadık ödül bırakmadı. Ekibin şimdiki hedefi ise okyanusa açılarak ‘Türk kadınının denizdeki gücü ve yeteneğini dünyaya göstermek’.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan deniz tutkunu 6 kadın, 2016 yılında bir yelken grubu oluşturdu. Başlarda hobi olarak bu sporla ilgilenen grup, tecrübe kazandıkça Sea Pearls Women Team (Deniz İncileri Kadın Takımı) adıyla yarışmalara da katılmaya başladı. Bölge halkının “Bodrumlu Amazonlar” lakabını taktığı gruba daha sonra çok sayıda kadın da katıldı.

‘DENİZDE HERKES AYNI'

Grubun sözcüsü avukat Nazlı Aydoğan bu tutkuyu “Denize çıkmak, denizde olmak, bir süre sonra bağımlılık yaratıyor. Karada kim olursanız olun, denizde herkes aynı. Çünkü doğa ile mücadele ve güvenliğin sağlanması için kişinin kendisini değil tüm ekibi düşünmesi gerekiyor” diye tarif etti.

Aydoğan “Amacımız, Bodrum odaklı yarışlara katılıp, takımı ilerletmek, başka katılımcılarla büyütmek ve belki başka kadınlara da yol açmak olabilir. Şu andaki hedefimiz ise yüzlerce yelkenli ile okyanusun geçildiği Volvo Ocean Race gibi bir uluslararası yarışta yarışabilmek. Türkiye'de kadınların yelken sporuna olan ilgisi büyük bir hızla artıyor. Biz de yelkene gönül veren kadınlara kucak açıyoruz. Sadece Türkiye kıyılarında değil yelkenle okyanusu da geçerek Türk kadınının bu spordaki gücünü ve yeteneğini ortaya koymak istiyoruz” dedi.

39 yarışmada 35 ödül aldılar

Deniz İncileri Yelken Takımı katıldıkları 39 yarışmadan 35 ödülle döndü. Bugüne kadar 40 kadar kadın da ekibe dahil olarak yelken eğitimi aldı.

Bu yıl yanan ormanlar için yelken açacaklar

Ekip, bu yıl Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü Yarışları'nda güz ve kış trofeleri ile The Bodrum Cup 2021'de mücadele edecek. Bu yıl katılacakları yarışların önemi ise çok farklı. Ekip üyesi Nazlı Aydoğan, “Bu yıl tüm yarışlara, orman yangınlarına dikkat çekmek için katılıyoruz. Çünkü geçen yaz yanan yerler, gözbebeğimiz olan koylardı. İçki içip, keyif yaptıktan sonra, cam şişelerini ormanda bırakanlar ya da daha fazla kar elde etmek için telleri gerekli donanımla bağlamayan elektrik şirketleri, yangın için birer kolaylaştırıcı. Yeterli önlemleri almayan, işini yapmayan yöneticiler de yangının işini kolaylaştıranlardan. İşte bunlar, yangınlara dikkatlerini çekmek istediklerimiz. Umarım farkındalık geliştirmelerinde bir katkımız olur” dedi.