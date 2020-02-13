Bodrumlu çevreciler mücadele etti, Küdür yarımadası kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Mahallesi’nde Akdeniz foklarının yaşadığı, 1. derece doğal sit, 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarının olduğu Küdür Yarımadası’nın ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’ arasına alınması, yıllarca mücadele eden çevrecileri ve bölge halkını sevindirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesinde çevrecilerin imara açılmaması için 25 yıldır mücadele ettiği Küdür Yarımadası'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Kesin korunacak hassas alanlar' arasında yer alması büyük sevinç yarattı. 1. Derece doğal, 1. ve 3. derece arkeolojik sit bölgelerini barındıran, Akdeniz foklarının da yaşam alanı Küdür, yıllardır rant ve imar baskısı altındaydı.

TOHUMSUZ BİTKİLERİN ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Küdür Yarımadası'nın ve koylarının geleceğine ilişkin pek çok belirsizlik dün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ortadan kalktı.

Küdür Yarımadası'nda 6 aydır “Tohumsuz bitkiler envanteri” çalışması yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi yüksek lisans öğrencisi biyolog Ruhi İlkbahar, bölgenin bitki dokusunun oldukça zengin ve çeşitli olduğunu ifade etti.

Biyolog Ruhi İlkbahar, “Şu ana dek Küdür koylarındaki tohumsuz bitkilerin envanter çalışmasını gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını kamuoyu ile yakın bir zamanda paylaşacağız. Nisan ayı itibarı ile de Küdür'de, tohumlu bitkilerin envanterini çıkaracağız. Bölgede eşine nadir rastlanır bir bitki yaşamı örneği var. ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' tescili ve bunun resmi gazetede ilan edilmesi çok önemli. Bu karar sadece Bodrumlulara değil, aynı zamanda Küdür Koyu'ndaki canlı organizmaya da derin bir nefes aldırmıştır. Umarım bu durum Küdür ile benzer özellik taşıyan bölgeler için de emsal teşkil eder” dedi.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL MİRAS KURTULDU

Bölgede SİT karakteri ile ilgili çalışmalar yapan akademisyen, arkeolog, Profesör Adnan Diler de, “Bu gelişme oldukça önemlidir. Akıl ve bilim bu istikameti gösteriyordu. Zaten bölgedeki arkeolojik sit karakteri kurulca tespit ve kayıt altına alınmıştı. Buradaki tarihsel, kültürel mirasın mutlaka geleceğe taşınması gerekir. Unutulmasın ki Küdür koyları doğa ve kültür turizmi için büyük bir nimettir. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bu nimet tepilmemiş oldu. Şimdi sıra diğer korunması gereken değerlerimizde” diyerek görüşlerini ifade etti.

“YEŞİL ÇEVRE, MUTLU ÇOCUK…”

Yalıkavaklı çocuklardan oluşan ve her hafta sonu koylarda temizlik yapan Zortul Çevre Grubu'nun sözcüsü 11 yaşındaki Mirjiyan Demir ise karara çocuklar olarak çok sevindiklerini belirterek: “Bizler arkadaşlarımızla her Pazar günü bu koyda piknik yapanların bıraktığı çöpleri topluyoruz. Çocuk çevreciler olarak bu amaçla bir araya geldik. Burada binalar yapılacağı söylenince çok üzüldük. Ancak şimdi gene buradaki ağaçların, bitkilerin korunacağını öğrenince çok mutlu olduk. Büyüklerimiz unutmasın ki; çevre ne kadar temiz ve yeşil kalırsa, biz çocuklar da o kadar mutlu oluruz” diyerek duygularını ifade etti.

KARAHAN: “REHAVETE KAPILMAK YOK.”

Çevre aktivisti ve Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise şu değerlendirmeyi yaptı:

* Küdür Koyu'nun, hassas ve korunacak alan ilanı aslında bir gerçeğin de teslim edilmesidir. Bunun açığa çıkması ve bu günkü noktaya gelinmesi için büyük mücadeleler verildi. Jeologlar, arkeologlar, biyologlar, zoologların, Küdür'e çok önemli bilimsel katkısı oldu. STK'ların ciddi toplumsal, yerel yönetimin ise sosyal dayanışma anlamında yadsınamaz etkisi oldu.

* Güçler ve amaç birleşince demek ki oluyormuş. Küdür'de son 25 yıldır çevrecilerle rantçılar mücadele etti. Birisi siyasi ve ekonomik gücü elinde tutanlar ya da oraya yaslananlar, diğeri ise buranın yaşayanları, gerçek sahipleriydi. Kazanan koydaki tarih ve hayatın kendisi olmuştur.

* Bodrum, Küdür'de emeği geçen tüm bilim insanlarına müteşekkiriz. Akıl ve bilim kazandı, Küdür yağmalanmaktan korundu. Bodrum'un gözü aydın. Ama rehavete kapılmak yok. Gözümüz bu cennet koyun üzerinde olacak.