“Boğazın efendisi” geri döndü: Hoşgeldin lüfer…

Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Murat Kul, bu yıl denizlerimizde Lüfer bolluğu yaşanması konusunda şunları söyledi:Bu sene lüfer bolluğu var, 19 yıldır görülmemiş bir şey. Balıkların üreme şekilleri şöyle olur. Karayel rüzgârları eserse 15 Nisan’dan sonra balıklar Karadeniz’e üremek için, çoğalmak için çıkarlar. Eğer Karayel eser ve deniz suyu sıcak olursa bunların yumurtaları tutar. Bir balık milyonlarca yumurta bırakır. Bu şekilde yumurtası tuttu Lüferin. Geçen sene de bir şekilde vardı, deniz suyu sıcak oldu ama balık göç etmedi ve boğazın içinde kaldı. Bu durum hava şartlarından dolayı değişir.

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Cem YILDIRIM

Yazılı kaynaklarda Sultan 2. Abdülhamid'in sadece Lüfer avlamak için sandalla İstanbul Boğazı'na açıldığı yönünde bilgiler bulunuyor. Uzunlukları 110 santime, ağırlıkları 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Marmara, Karadeniz ve Ege, bu balık türüne yıllardır yaşam alanı oldu. Karadeniz'de Hamsi, Ege'de ise Sardalya ile beslenen Lüfer daha da lezzetli oluyor.

HALK SAHİP ÇIKTI

Karadeniz ve Marmara'da Lüfer ve türlerinin azalması nedeniyle son dönemde Tarım Bakanlığı Defneyaprağı, Çinekop ve Sarıkanat avcılığı yasakladı. Bu yasağın uygulanması için sivil toplum örgütleri de destek verdi. Balıkçı tezgahlarında Çinekop varsa satın alınmayarak protesto edildi. Destek amacıyla Lüfer Bayramı ve Lüfer'e hasret kalmayalım adıyla kampanyalar da düzenlendi. 1980'li yıllarda yılda 32 bin ton Lüfer yakalanırken bu miktar 2000'li yıllardan itibaren 5 bin tona kadar düştü. Daha sonra Çinekop, Sarıkanat ve Lüfer'e yönelik kampanyalar etkisini gösterdi ve yok olma tehlikesi bulunan Lüfer, bu sene bollaştı, tanesinin fiyatı 30 liraya kadar düştü. Bu bollukta müsilajın da etkisi var. Uzmanlar musilaj dolayısıyla yoğun avlanma yapılmadığını, Lüfer'in de üremek için rahat alanlar bulduğunu belirtiyorlar.

FIRINDA LÜFER

Lüfer ızgarasının yanı sıra, fırında da lezzetli oluyor. Fırında Lüfer için 1 adet kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 5 adet defne yaprağı, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon, birer tutam da tuz ve karabiber gerekiyor. Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsak ile karışım hazırlanıyor. Balığın içine ve üzerine bu karışım sürülürken, içine de defne yaprakları konuyor. Fırın tepsisine ince halkalar biçimine kesilen soğan ve limon yerleştiriliyor. Lüfer de bunların üzerine konuyor. 200 derecelik fırında 30 dakika pişiriliyor.

“KARAYEL ESTİ, LÜFER TUTTU”

Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Murat Kul, bu yıl denizlerimizde Lüfer bolluğu yaşanması konusunda şunları söyledi:

Bu sene lüfer bolluğu var, 19 yıldır görülmemiş bir şey. Balıkların üreme şekilleri şöyle olur. Karayel rüzgârları eserse 15 Nisan'dan sonra balıklar Karadeniz'e üremek için, çoğalmak için çıkarlar. Eğer Karayel eser ve deniz suyu sıcak olursa bunların yumurtaları tutar. Bir balık milyonlarca yumurta bırakır. Bu şekilde yumurtası tuttu Lüferin. Geçen sene de bir şekilde vardı, deniz suyu sıcak oldu ama balık göç etmedi ve boğazın içinde kaldı. Bu durum hava şartlarından dolayı değişir.