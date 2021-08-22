Bu evde ‘yaşam’ var

Gaziantep’te 40 yıl boyunca ‘Düşkünler Evi’ olarak hizmet veren merkez, 7 yıldan bu yana ‘Yaşam Evi’ statüsüyle yardıma muhtaç ve engelli bireylere sıcacık yuva oluyor.

AHMET KAYA

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Gaziantep'te; kimileri fiziksel engeli, kimileri ruhsal problemleri, kimileri de yaşlı olmasının getirdiği dezavantajlar nedeniyle Yaşam Evi'nin konuğu olanlara, burada şefkatli bir hizmet verilerek aile sıcaklığının eksikliği en az seviyeye indirilmeye çalışılıyor. Zaman zaman dev bir duvara yapılan tablonun bir köşesinin boyama işini üstlenen, zaman bireysel uğraşlarla sanat icra eden konuklar; çiçek, bostan yetiştiriyor.

AYRI YAŞAM ŞARTLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yaşam Evi'nde her grup için özel donanımlı sahalar oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi: “Merkezimiz, 40 yıl düşkünler evi, göçsüzler yurdu' gibi isimlerle anılmış. 2014'de ruhsatıyla ilgili düzenleme yaparak yeni projesiyle hizmet vermeye başladı. Konuklarımız kendi çiçeklerini, sebzelerini yetiştiriyor. Öyle harika bez bebekler, mozaik işleri, el işleri yapıyorlar ki şaşırıp kalırsınız.”

SICAK BİR YUVA

Sahipsiz bir şekilde gelen insanlara sıcacık bir yuva sağlamanın yanı sıra, sosyal yaşamlarında da iyileştirmelere gittiklerini anlatan Şahin, “Mesela 14 misafirimizin nüfus kayıtları yoktu. Bunlara nüfus cüzdanı çıkarıp, vatandaşlık kaydı yaptırdık. Fizyoterapistlerimiz spor yaptırarak annelerimizin, babalarımızın sağlıklı bir şekilde kalmalarını sağlıyor. Sadece Gaziantep değil, bölge illerimizden de sokakta kalan sahipsiz insanlarımıza kucak açıyoruz. Şu anki kapasitemiz 50 – 55. Gaziantepli hemşerilerimiz özellikle ayni yardım yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar. Sosyolog, hasta bakıcı, bilgi işlemci gibi her ihtiyacı karşılayacak 50 personelimiz görev yapıyor. Normalde, merkezimizde misafirlerimizi 6 ay ile 1yıl arasında değişen süre misafir etmemiz gerekiyor. Ama, gelen bir daha gitmek istemiyor. Yasalar izin verdiği sürece kabul gösteriyoruz” dedi.

Yaşam Evi'nden kimler yararlanıyor?

Başkan Şahin, Yaşam Evi'nden T.C. vatandaşı18-60 yaş arasındaki yetersiz gelirli, kimsesiz, bakıma muhtaç olan herkesin yararlanabileceğini söyledi. Şahin, “Beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları gideriyoruz. Toplumdan soyutlanmadan yaşamaları için asgari özeni gösteriyoruz. Etkinliklerimizle, yeniden üretkenlik sağlamalarına katkı sağlıyor, danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz” diye konuştu.